Жіноча збірна України завершила тренувальний збір в Обертілліасі

17 червня жіноча збірна України з біатлону під керівництвом Оксани Хвостенко завершила навчально-тренувальний збір в австрійському Обертілліасі.

Про це повідомляє Biathlonnews.

У четвер, 18 червня, українські біатлоністки повернулися до України, а вже з 28 червня по 16 липня запланований наступний підготовчий збір, який пройде в естонському Отепя.

Нагадаємо, у складі команди А до наступного сезону готуються Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко та Валерія Шейгас.

Раніше повідомлялося, що фінський фахівець Вілле Юхані Маунуксела приєднався до тренерського штабу жіночої збірної України з біатлону.