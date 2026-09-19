IBU обрав третього в історії президента організації

Новим президентом Міжнародного біатлонного союзу став Тім Фарчнік.

Про це повідомляє Sloski.

Він був єдиним кандидатом на посаду. Конгрес IBU підтримав словенця майже одностайним рішенням – за нього віддали 48 із 49 можливих голосів.

"Я сприймаю це обрання як велику честь і водночас велику відповідальність. Це також визнання тієї роботи, яку ми протягом багатьох років виконували у словенському біатлоні, на Поклюці та в рамках Лижної федерації Словенії. Сьогодні IBU стоїть на дуже міцних основах, а наше завдання – ще більше їх зміцнити. Моїм головним пріоритетом буде реалізація стратегії "Цілі 2030" – від зменшення розривів у змагальних результатах і розвитку сучасних змагань до залучення нових уболівальників, партнерів та ЗМІ, а також подальшого розвитку комерційної моделі. Сталість та доброчесність залишатимуться основою усього, що ми робимо", – сказав Фарчнік.

Зазначимо, що на новій посаді словенець проведе наступних чотири роки. Він замінив Олле Даліна, який очолював IBU з 2018-го.

Загалом Фарчнік став лише третім президентом організації в історії. Перший був Андерс Бессеберг, який керував IBU протягом 25 років.

Нагадаємо, що напередодні Міжнародний союз біатлоністів вирішив не поновлювати у правах Росію та Білорусь.