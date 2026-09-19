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IBU обрав третього в історії президента організації

Денис Іваненко — 19 вересня 2026, 12:05
IBU обрав третього в історії президента організації
Тім Фарчнік
IBU

Новим президентом Міжнародного біатлонного союзу став Тім Фарчнік.

Про це повідомляє Sloski.

Він був єдиним кандидатом на посаду. Конгрес IBU підтримав словенця майже одностайним рішенням – за нього віддали 48 із 49 можливих голосів.

"Я сприймаю це обрання як велику честь і водночас велику відповідальність. Це також визнання тієї роботи, яку ми протягом багатьох років виконували у словенському біатлоні, на Поклюці та в рамках Лижної федерації Словенії. Сьогодні IBU стоїть на дуже міцних основах, а наше завдання – ще більше їх зміцнити.

Моїм головним пріоритетом буде реалізація стратегії "Цілі 2030" – від зменшення розривів у змагальних результатах і розвитку сучасних змагань до залучення нових уболівальників, партнерів та ЗМІ, а також подальшого розвитку комерційної моделі. Сталість та доброчесність залишатимуться основою усього, що ми робимо", – сказав Фарчнік.

Зазначимо, що на новій посаді словенець проведе наступних чотири роки. Він замінив Олле Даліна, який очолював IBU з 2018-го.

Загалом Фарчнік став лише третім президентом організації в історії. Перший був Андерс Бессеберг, який керував IBU протягом 25 років.

Нагадаємо, що напередодні Міжнародний союз біатлоністів вирішив не поновлювати у правах Росію та Білорусь.

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