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Президента ФБУ Крулька не обрали до виконкому IBU

Денис Шаховець — 19 вересня 2026, 16:51
Президента ФБУ Крулька не обрали до виконкому IBU
Іван Крулько та Тім Фарчнік
Федерація біатлону України

Президента Федерації біатлону України Івана Крулька не обрали до Виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Український функціонер балотувався на посаду під час виборів, які відбулися у другий день 17-го конгресу організації.

Як повідомляє пресслужба IBU, за підсумками голосування до Виконкому IBU увійшли шість нових членів: Торе Бойгард (Норвегія), Атанас Іван Фурнаджієв (Болгарія), Тармо Карсна (Естонія), Наталі Сантер (Італія), Штефан Шварцбах (Німеччина), Тамара Вольф (Швейцарія).

Крім того, до складу Виконавчого комітету увійде представник Комітету спортсменів IBU Сімон Едер. Генеральний секретар IBU Макс Кобб є членом Виконкому за посадою, однак не має права голосу.

Загалом за місце у складі виконавчого комітету змагалися 11 кандидатів. Також серед претенденток була вже колишня лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова, яка завершила кар'єру наприкінці минулого сезону.

Нагадаємо, напередодні новим президентом Міжнародного біатлонного союзу став словенець Тім Фарчнік.

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