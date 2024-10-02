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Буде лише золотий: IBU скасував жовтий, червоний та синій біби на чемпіонаті світу

Денис Шаховець — 2 жовтня, 09:47
Буде лише золотий: IBU скасував жовтий, червоний та синій біби на чемпіонаті світу
Йоганнес Бьо
Instagram Йоганнеса Бьо

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) скасувала жовтий, червоний та синій лідерські біби на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Починаючи з 2025 року в гонках чемпіонату світу будуть лише звичайні біби, а також один-єдиний золотий, у якому виступатиме чинний чемпіон дисципліни.

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Натомість жовті, червоні та сині стартові номери, які надягали відповідно лідери загального заліку, заліку дисципліни та найкращий за очками біатлоніст у категорії U-25, залишаться лише на Кубку світу.

Крім того, молодіжний залік U-25 також зазнав змін. Відтепер у молодіжній категорії буде рейтинг біатлоністів віком до 23 років. Ба більше, лідер у категорії U-23 отримає призовий фонд у розмірі 500 євро за кожну гонку, в якій він носитиме синій біб.

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Чемпіонат світу 2025 року з біатлону пройде з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде. На головному турнірі сезону буде розіграно 12 комплектів медалей: вісім в особистих гонках та чотири в естафетах.

Нагадаємо, починаючи з минулого сезону, очки, здобуті на чемпіонаті світу, не йдуть до загального заліку Кубку світу, проте враховуються у Кубку націй.

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