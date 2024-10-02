Буде лише золотий: IBU скасував жовтий, червоний та синій біби на чемпіонаті світу

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) скасувала жовтий, червоний та синій лідерські біби на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Починаючи з 2025 року в гонках чемпіонату світу будуть лише звичайні біби, а також один-єдиний золотий, у якому виступатиме чинний чемпіон дисципліни.

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Натомість жовті, червоні та сині стартові номери, які надягали відповідно лідери загального заліку, заліку дисципліни та найкращий за очками біатлоніст у категорії U-25, залишаться лише на Кубку світу.

Крім того, молодіжний залік U-25 також зазнав змін. Відтепер у молодіжній категорії буде рейтинг біатлоністів віком до 23 років. Ба більше, лідер у категорії U-23 отримає призовий фонд у розмірі 500 євро за кожну гонку, в якій він носитиме синій біб.

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Чемпіонат світу 2025 року з біатлону пройде з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде. На головному турнірі сезону буде розіграно 12 комплектів медалей: вісім в особистих гонках та чотири в естафетах.

Нагадаємо, починаючи з минулого сезону, очки, здобуті на чемпіонаті світу, не йдуть до загального заліку Кубку світу, проте враховуються у Кубку націй.