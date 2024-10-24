"Айн", але поки що без "цвай". Став відомим один учасник від України в Різдвяній гонці 2024

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний виступить в Різдвяній гонці 2024. Про це біатлоніст повідомив Чемпіону.

"Так, планую виступити в Різдвяній гонці", – сказав Підручний.

На питання чи відомо хто йому складе пару Підручний відповів, що наразі не володіє такою інформацією.

У минулому році Підручний виступив у парі з Юлію Джимою, тоді українці посіли 5 місце.

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Нагадаємо, гонка відбудеться 28 грудня на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен.

Напередодні організатори шоу-гонки на своєму сайті оголосили шосту пару учасників. Нею стали чехи Маркета Давідова та Міхал Крчмарж.

Раніше свою участь також підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелоу, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці ІнґрідТандервольд і Стурла Леґрейд, а також Анна Маґнуссон та Єспер Нелін зі Швеції.

Головними хедлайнерами змагань стануть французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.

Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках.