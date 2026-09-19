Там тріумфував Підручний: визначено місце проведення ЧС-2031

На 17-му конгресі IBU було визначено місце проведення чемпіонату світу-2031 з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Світову першість прийме шведський Естерсунд. На проведення турніру також претендував фінський Контіолахті.

Зазначимо, що біатлонна арена Естерсунда розташована за 2 км від центру міста. Вона регулярно приймає етапи Кубку світу.

Востаннє там відбувався чемпіонат світу у 2019 році. Тоді Дмитро Підручний тріумфував у гонці переслідування.

Нагадаємо, що на конгресі також було обрано нового президента IBU. Ним став словенець Тім Фарчнік.