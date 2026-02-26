Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Розклад юніорського чемпіонату світу 2026

Сергій Шаховець — 26 лютого 2026, 13:42
Розклад юніорського чемпіонату світу 2026
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

З 28 лютого по 8 березня в німецькому Арбері відбудеться юніорський чемпіонат світу 2026 з біатлону.

Спортсмени змагатимуться за 18 комплектів нагород у двох вікових категоріях – U-21 (юніори та юніорки) та U-19 (юнаки та дівчата).

Біатлоністи розіграють медалі в індивідуальних гонках, змішаних естафетах, спринтах, переслідуваннях, масстартах та класичних естафетах.

Розклад юніорського чемпіонату світу 2026 з біатлону

  • 28.02.2026 | 11:30 | Індивідуальна гонка, 12.5 км, юнаки
  • 28.02.2026 | 15:30 | Індивідуальна гонка, 15 км, юніори
  • 01.03.2026 | 11:30 | Індивідуальна гонка, 10 км, дівчата
  • 01.03.2026 | 15:30 | Індивідуальна гонка, 12.5 км, юніорки
  • 02.03.2026 | 12:00 | Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата
  • 02.03.2026 | 15:45 | Змішана естафета, юніори
  • 03.03.2026 | 11:30 | Спринт, 7.5 км, юнаки
  • 03.03.2026 | 15:30 | Спринт, 10 км, юніори
  • 04.03.2026 | 11:30 | Спринт, 6 км, дівчата
  • 04.03.2026 | 15:30 | Спринт, 7.5 км, юніорки
  • 06.03.2026 | 11:30 | Мас-старт-60, 12 км, юніори
  • 06.03.2026 | 12:30 | Мас-старт-60, 9 км, юніорки
  • 06.03.2026 | 15:40 | Мас-старт-60, 12 км, юнаки
  • 06.03.2026 | 16:40 | Мас-старт-60, 9 км, дівчата
  • 07.03.2026 | 12:00 | Естафета, 3х7.5 км, юнаки
  • 07.03.2026 | 15:30 | Естафета, 4х7.5 км, юніори
  • 08.03.2026 | 11:30 | Естафета, 3х6 км, дівчата
  • 08.03.2026 | 15:30 | Естафета, 4х6 км, юніорки

Нагадаємо, Україну на юніорській планетарній першості представлять 19 атлетів. Повний склад команд "Чемпіону" повідомив тренер-консультант В'ячеслав Деркач.

Додамо, що на юніорському чемпіонаті світу 2025 у шведському Естерсунді збірна України здобула одну бронзову медаль, яку в масстарті виборола Олександра Меркушина.

Читайте також :
колонка Без медалей і без ілюзій: що чекає на український біатлон після Олімпіади-2026?
Юніорський чемпіонат світу Олександра Меркушина

Юніорський чемпіонат світу

Збірна України визначилася зі складом на юніорський чемпіонат світу 2026
Шеремет завоював золото ЮЧС-2025
Шеремет із повторенням світового рекорду пробився до фіналу юніорського чемпіонату світу
Україна показала найкращий результат у своїй історії в медальному заліку юніорського ЧС з художньої гімнастики
Українці без медалей завершили юніорський чемпіонат світу в Китаї

Останні новини