Дві українки заїхали у десятку найкращих індивідуалки юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Ксенія Приходько та Валерія Шейгас фінішували у десятці найкращих за підсумками індивідуальної гонки Юніорського чемпіонату Європи у фінській Іматрі.

Обидві українки записали собі у пасив по три промахи, посівши 8-му та 9-ту позиції відповідно.

Загалом у першу 30-ку заїхали усі представниці збірної України. Найгірший результат у синьо-жовтій команді показала Поліна Пуцко – 26-те місце.

Тріумфаторкою індивідуалки ЮЧС-2026 з біатлону стала шведка Грета Ліндквіст Селдаль, яка жодного разу не поцілила "у молоко". "Срібло" чемпіонату Європи забрала Тамара Молентова зі Словаччини. А от на третій сходинці п'єдесталу розмістилась її партнерка по команді Міхаела Стракова.

Юніорський чемпіонат Європи

Індивідуальна гонка, жінки

1. Грета Ліндквіст Селдаль (Швеція, 0+0+0+0) 41:31,2

2. Тамара Молентова (Словаччина, 0+2+0+0) +9,0

3. Міхаела Стракова (Словаччина, 1+0+0+1) +36,3

...

8. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+0+2) +1:12,7

9. Валерія Шейгас (0+2+1+0) +1:23,5

12. Тетяна Тарасюк (2+1+1+0) +1:49,8

13. Ірина Шевченко (0+0+0+2) +1:54,3

15. Вікторія Хвостенко (0+2+1+0) +2:02,1

17. Аліна Хміль (0+1+1+2) +2:08,4

26. Поліна Пуцко (0+3+1+1) +3:59,2

До слова, 21 січня о 14:15 (за київським часом) на фінський сніг вийдуть юніори, які також позмагаються за медалі індивідуалки юніорського чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялось, що жіноча збірна Україна визначилась із заявкою на зимові Олімпійські ігри-2026.