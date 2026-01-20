Жіноча збірна України назвала склад на коротку індивідуальну гонку Кубку світу

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на коротку індивідуальну гонку Кубку світу на етапі в Нове-Место.

Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.

До складу увійшли п'ять біатлоністок:

Жіноча збірна України: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима

Гонка відбудеться в п'ятницю, 23 січня. Початок – о 19:15 за київським часом.

Напередодні Зоц оголосив склад команди на зимові Олімпійські ігри-2026.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України зберегла 15 сходинку в заліку Кубку націй після етапу в Рупольдингу