Жіноча збірна України назвала склад на коротку індивідуальну гонку Кубку світу
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на коротку індивідуальну гонку Кубку світу на етапі в Нове-Место.
Про це повідомив старший тренер команди Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.
До складу увійшли п'ять біатлоністок:
Жіноча збірна України: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима
Гонка відбудеться в п'ятницю, 23 січня. Початок – о 19:15 за київським часом.
Напередодні Зоц оголосив склад команди на зимові Олімпійські ігри-2026.
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України зберегла 15 сходинку в заліку Кубку націй після етапу в Рупольдингу