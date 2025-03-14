Йоганнес Бо пропустить залишок останнього для себе етапу Кубку світу в Поклюці

Жива легенда біатлону Йоганнес-Тінґнес Бо через хворобу буде змушений пропустити залишок восьмого етапу Кубку світу-2024/25, який проходить в словенській Поклюці.

Про це повідомляє IBU.

За інформацією джерела, 31-річний норвежець мав проблеми зі здоров'ям ще під час вчорашньої індивідуальної гонки, в якій він з одним промахом фінішував десятим.

Йоганнес прийняв рішення знятися з усіх гонок, які залишилися на восьмому етапі, щоб краще вилікуватися та підготуватися до останнього етапу в кар'єрі в Голменколлені. Через це біатлоніст пропустить завтрашній масстарт, а також змішану естафету.

Хвороба також може завадиди Бо-молодшому виграти свій сьомий кришталевий глобус. Наразі він посідає друге місце в заліку, поступаючись 39 очками земляку Стурлі Легрейду, який вчора виграв малий кришталевий глобус індивідуальних гонок.

Нагадаємо, що по ходу цього сезону про завершення кар'єри спочатку оголосив Йоганнес-Тінґнес Бо, а через кілька днів про це ж заявив його старший брат Тар’єй.

Під час чемпіонату світу 2025 року Йоганнес Бо виграв "золото" спринту, завдяки чому він став найтитулованішим біатлоністом в історії. Зазначимо, що після цього норвежець ще й побив рекорд Уле Айнера Бйорндалена за особистими перемогами на чемпіонатах світу.