Завершення сезону вийшло непоганим: Мандзин – про виступ у Голменколлені

Український біатлоніст Віталій Мандзин підбив підсумки виступу на останньому етапі Кубку світу сезону-2025/26 у норвезькому Голменколлені.

Про це 22-річний спортсмен розповів в інтерв'ю biathlon.com.ua.

Мандзин виконав поставлене перед собою завдання, взявши участь у всіх трьох гонках етапу.

"Так, моєю ціллю на цей етап було пробігти три гонки. І я вважаю, що справився з цим завданням. В цілому пробіг так, як хотів. Хоча, вважаю, можна було краще. Я розумію це і буду ще робити аналіз. І, звісно ж, виправляти помилки. Думаю, що завершення сезону у мене вийшло досить непоганим", – розповів Мандзин.

За підсумком сезону Віталій потрапив до топ-25 загального заліку, продемонструвавши стабільні результати.

"Я зробив все можливе. Тому топ-25 загального заліку вважаю хорошим завершенням сезону", – додав Мандзин.

Також Віталій повідомив, що остаточно ще не визначився стосовно участі в чемпіонаті України, який триває в Буковелі.

"На даний момент щодо чемпіонату України ще не можу сказати точно. Але план такий був. Що буду бігти, поки не можу сказати. Та, думаю, для вболівальників це буде невеличкою інтригою. Тож побачимося вже на чемпіонаті України", – сказав Мандзин.

Нагадаємо, що Віталій Мандзин фінішував 22-м у масстарті в Голменколлені, який виграв норвезький біатлоніст Йоган-Олав Ботн.

Раніше повідомлялося, що Мандзин другий рік поспіль посів 2 місце у заліку U-23 Кубку світу.