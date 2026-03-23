Мандзин другий рік поспіль посів 2 місце у заліку U-23 Кубку світу
Українець Віталій Мандзин посів друге місце в заліку молодих біатлоністів віком до 23 років за підсумками Кубку світу сезону-2025/26.
Про це повідомляє офіційний сайт IBU.
22-річний спортсмен з Тернопільщини набрав 250 очок, поступившись лише норвежцю Ісаку Фрею, у якого 538 балів.
Зазначимо, Мандзин другий рік поспіль посів друге місце у заліку U-23 Кубку світу.
Ще один представник України Богдан Борковський, який провів дебютний сезон на рівні Кубку світу, набрав 11 очок та посів 13-те місце серед біатлоністів U-23.
Нагадаємо, що Віталій Мандзин фінішував 22-м в останній гонці сезону-2025/26, яку виграв норвежець Йоган-Олав Ботн.
Раніше повідомлялося, що лідер збірної України Дмитро Підручний став 10-м у заліку біатлоністів віком більше 33 років за підсумками сезону-2025/26.