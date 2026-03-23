Мандзин другий рік поспіль посів 2 місце у заліку U-23 Кубку світу

Українець Віталій Мандзин посів друге місце в заліку молодих біатлоністів віком до 23 років за підсумками Кубку світу сезону-2025/26.

Про це повідомляє офіційний сайт IBU.

22-річний спортсмен з Тернопільщини набрав 250 очок, поступившись лише норвежцю Ісаку Фрею, у якого 538 балів.

Зазначимо, Мандзин другий рік поспіль посів друге місце у заліку U-23 Кубку світу.

Ще один представник України Богдан Борковський, який провів дебютний сезон на рівні Кубку світу, набрав 11 очок та посів 13-те місце серед біатлоністів U-23.

Нагадаємо, що Віталій Мандзин фінішував 22-м в останній гонці сезону-2025/26, яку виграв норвежець Йоган-Олав Ботн.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України Дмитро Підручний став 10-м у заліку біатлоністів віком більше 33 років за підсумками сезону-2025/26.