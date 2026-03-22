Гонка була практично ідеальною: Мандзин оцінив виступ у персьюті в Голменколлені

Український біатлоніст Віталій Мандзин висловився про виступ в гонці переслідування на дев'ятому етапі Кубку світу в Голменколлені, за підсумком якої зумів кваліфікуватися до масстарту.

Слова 22-річного спортсмена цитує biathlon.com.ua.

Мандзин залишився задоволений перебігом гонки та власним результатом.

"Гонка була практично ідеальною. І скажу, що я й ходом себе відносно непогано почував. І стрільба була доволі впевненою та влучною. Але, на жаль, цей останній постріл. Десь трішки поспішив, насправді, біг вже на дистанцію скоріше. На жаль, так сталося. Але, скажу так, що я задоволений своїм виступом сьогодні. Так, можливо, у фінішному протоколі це місце не настільки високе, але сама гонка за якістю виконання була доволі-доволі хорошою", – сказав Мандзин.

Нагадаємо, що Мандзин фінішував 18-м в останньому персьюті сезону та піднявся в загальному заліку на 25 місце. Українець відібрався до масстарту за основною квотою.

Остання гонка Кубку світу з біатлону сезону-2025/26 розпочнеться о 16:45.