Важливо бути самою собою: легендарна Вірер підбила підсумки кар'єри

Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер звернулась до фанатів після завершення професійної кар'єри.

Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

35-річна італійка емоційно подякувала всім за підтримку протягом спортивного шляху. Вона заявила, що біатлон змінив її життя та познайомив з низкою неймовірних людей.

"Я ніколи не думала, що отримаю стільки любові від людей, які стежать за мною та за біатлоном. Завдяки вболівальникам я зрозуміла, як важливо бути самою собою, поважати інших і вміти виражати емоції, що виходять за рамки самих лише результатів. Завдяки біатлону я познайомилася з багатьма людьми, які стали моїми друзями, дізналася про свої межі, свої сильні та слабкі сторони, особливо під тиском. У мене були різні враження, які допомогли мені зростати та бачити речі з різних точок зору. Я хотіла б подякувати людям, які були близькі мені протягом багатьох років, які вірили в мене та підтримували мене в цій пригоді. Я дякую всьому персоналу італійської національної збірної і людям, які працювали зі мною в минулому, і я переконана, що без команди, без старанності наших співробітників я б усього цього не досягла. Звісно, я дякую своїй сім'ї, яка завжди була поруч зі мною, яка підтримувала мене та терпіла мене навіть у важкі часи на цьому довгому шляху. Дякую всім", – написала Вірер.

Зазначимо, що останніми змаганнями в кар'єрі італійки стали домашні Олімпійські ігри. На них спортсменка не залишилась без медалей, виборовши "срібло" у змішаній естафеті.

Загалом Вірер є 4-разовою олімпійською призеркою. Вона має у своєму активі також три "бронзи".

Італійка чотири рази тріумфувала на чемпіонатах світу та двічі вигравала Великий кришталевий глобус. Її останнім стартом став жіночий масстарт на ОІ-2026, де Доротея фінішувала п'ятою.