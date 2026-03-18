Легедарна біатлоністка після завершення кар'єри продаватиме накладки для шиї

Легендарна Доротея Вірер після завершення кар'єри спробує розвивати свій проєкт під назвою "DW-One". Це спеціальні накладки для шиї.

Слова італійки передає Fondoitalia.it.

Вона розповіла, що тестувала все на собі.

"Протягом багатьох років я завжди намагалася адаптувати матеріал до власних відчуттів, особливо коли стояла, де кожен міліметр має значення. Спілкуючись з командою, ми почали думати про те, що дійсно може покращити ергономіку та стабільність. Ми хотіли не просто створити новий продукт, а щось, що відповідає реальним потребам. Це був шлях тестування, невеликих налаштувань та великої уваги до деталей".

Вона додала, що буде рада, якщо й інші спортсмени спробують виступати з цим спорядженням.

"Я обов'язково продовжуватиму стежити за цим, бо це те, у що я щиро вірю. Я розглядаю це не просто як продукт, а як технічний проект. Якщо інші спортсмени високого рівня захочуть спробувати це, для нас це буде честю. У біатлоні спорядження є частиною результату, але зрештою завжди вирішують особисті почуття".

Нагадаємо, після Олімпійських ігор у Мілані італійка оголосила про завершення кар'єри.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.