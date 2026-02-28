Українська правда
Зіркова Вірер здивувала футбольною технікою легенду Ювентуса

Руслан Травкін — 28 лютого 2026, 14:10
Зіркова Вірер здивувала футбольною технікою легенду Ювентуса
Дель П'єро та Вірер
Легенда біатлону побувала на презентації лінії одягу від Adidas. Вона та Алекс Дель П'єро були хедлайнерами вечора.

Спортсменка зуміла здивувати легенду Ювентуса технікою володіння м'ячем. Про це пише Fondo Italia.

Вірер розмістила reels та кілька сторіс, де показала свої вміння. Ексфутболіст був приємно вражений.

Нагадаємо, після Олімпійських ігор у Мілані італійка оголосила про завершення кар'єри.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Її останнім стартом став жіночий масстарт на ОІ-2026, де Доротея фінішувала п'ятою.

біатлон Ювентус Доротея Вірер

Доротея Вірер

