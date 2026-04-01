Легендарна Мастерс назвала свого кумира

Американка українського походження Оксана Мастерс похвалилася спільним фото з Доротеєю Вірер. Вона додала, що італійка є для неї спортивним кумиром.

Допис зіркова паралімпійка опублікувала на сторінках у соцмережах.

"Зустрілася зі своїм кумиром з біатлону. І одразу забула, як поводитися круто. Сама легенда з'явилася на нашому місці проведення… а я не була готова. З усіх моментів на Паралімпіаді… цей був іншим. Тому що зустріч із Доротеєю Вірер? Так… активовано режим повної фанатки. Це дико, як хтось, за ким ти спостерігав, захоплювався та надихався роками, раптом опинився поруч, вболівав та підтримував", – йдеться в публікації.

На Паралімпіаді легендарна американка стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті, тріумфувала у спринті з лижних перегонів, виграла гонку на 10 км класичним стилем, а також здобула золоту медаль у змішаній естафеті. Завершила турнір Оксана "бронзою" в паралижній гонці на 20 км.

Мастерс тепер має в активі 19 медалей зимових Паралімпійських ігор. Крім того, вона успішно виступала на літніх Паралімпійських іграх, де здобула чотири золоті медалі у паралімпійському велоспорті та одну "бронзу" в паравеслуванні.