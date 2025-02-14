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ЧС-2025. Визначились стартові номери українців на чоловічий спринт

Денис Шаховець — 14 лютого 2025, 18:45
ЧС-2025. Визначились стартові номери українців на чоловічий спринт
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У суботу, 15 лютого, у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча спринтерська гонка в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону.

Напередодні гонки були визначені стартові номери, згідно з якими учасники виходитимуть на дистанцію. Україну представлять чотири біатлоністи.

Першим спринт розпочне Антон Дудченко, який з'явиться у стартовому боксі 10-м. За ним стартуватимуть Віталій Мандзин (номер 26), Тарас Лесюк (35) та Дмитро Підручний (42).

Усього на спринтерську гонку заявлені 99 спортсменів. Початок запланований на 16:05 за Києвом.

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Нагадаємо, у жіночому спринті найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою посіла 18 місце.

Чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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