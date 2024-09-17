Без Джими, але з Семеренко та Підручним: відомо, хто виступить на літньому чемпіонаті України

Наприкінці вересня стартує літній чемпіонат України з біатлону. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А". Тобто, найсильніші на нинішній час атлети.

Як стало відомо Чемпіону з власних джерел, не стартуватиме призерка чемпіонату світу Ірина Петренко, яка ще не відновилася після травми. Через пошкодження вона вимушено пропускала і літній чемпіонат світу в Естонії.

Натомість очікується виступ олімпійської чемпіонки Валентини Семеренко. Минулого сезону вона змагалась лише на всеукраїнських стартах.

А от інша олімпійська чемпіонка – Юлія Джима, за інформацією наших джерел, цей старт пропустить. На цей період в неї запланований тренувальний збір в словенській Поклюці.

Нагадаємо, Джима була заявлена на шоу-гонку в німецькому Дрездені 15-го вересня, але потім відмовилась від участі.

Дмитро Підручний, ймовірно, не встигне приїхати на першу гонку чемпіонату, але візьме участь в наступних.

Відкриватимуть чемпіонат України спринти. В другий змагальний день передбачені суперспринти. А завершать програму першості класичні естафети.