Без Джими, але з Семеренко та Підручним: відомо, хто виступить на літньому чемпіонаті України
Наприкінці вересня стартує літній чемпіонат України з біатлону. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А". Тобто, найсильніші на нинішній час атлети.
Як стало відомо Чемпіону з власних джерел, не стартуватиме призерка чемпіонату світу Ірина Петренко, яка ще не відновилася після травми. Через пошкодження вона вимушено пропускала і літній чемпіонат світу в Естонії.
Натомість очікується виступ олімпійської чемпіонки Валентини Семеренко. Минулого сезону вона змагалась лише на всеукраїнських стартах.
А от інша олімпійська чемпіонка – Юлія Джима, за інформацією наших джерел, цей старт пропустить. На цей період в неї запланований тренувальний збір в словенській Поклюці.
Нагадаємо, Джима була заявлена на шоу-гонку в німецькому Дрездені 15-го вересня, але потім відмовилась від участі.
Дмитро Підручний, ймовірно, не встигне приїхати на першу гонку чемпіонату, але візьме участь в наступних.
Відкриватимуть чемпіонат України спринти. В другий змагальний день передбачені суперспринти. А завершать програму першості класичні естафети.