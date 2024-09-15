Джима знялася з престижної шоу-гонки City Biathlon – джерело

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить у шоу-гонці City Biathlon 2024, що відбудеться сьогодні, 15 вересня, у німецькому Дрездені.

Про це повідомляє телеграм-канал "Біатлон Україна". Причина такого рішення залишається невідомою.

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У гонці мають взяти участь 20 спортсменів – по 10 чоловіків та жінок з різних країн Змагання відбудуться у вигляді мас-старту.

33-річна Джима тричі брала участь у City Biathlon. У 2018-му Юлія посіла шосте місце, 2021-го стала четвертою, а минулого року фінішувала на 8-й позиції.

Учасники змагань виступлять на лижоролерах у кваліфікаційних та фінальних заїздах. Кожна гонка буде включати п’ять кіл і чотири вогневі рубежі.