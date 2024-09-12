Джима виступить у престижній шоу-гонці City Biathlon

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима візьме участь у шоу-гонці City Biathlon 2024, що відбудеться 15 вересня у німецькому Дрездені.

У гонці візьмуть участь 20 спортсменів — по 10 чоловіків та жінок з різних країн Змагання відбудуться у вигляді мас-старту.

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33-річна українка вчетверте братиме участь у City Biathlon. У 2018-му Джима посіла шосте місце, 2021-го стала четвертою, а минулого року фінішувала на 8-й позиції.

Учасники змагань виступлять на лижоролерах у кваліфікаційних та фінальних заїздах. Кожна гонка буде включати п’ять кіл і чотири вогневі рубежі.

Минулорічні змагання у Вісбадені виграли італійка Ліза Вітоцці та норвежець Стурла Гольм Легрейд, який не змагатиметься цього року.

Нагадаємо, нещодавно інша українська біатлоністка Ірина Петренко зламала ногу під час тренування та вибула на тривалий термін.