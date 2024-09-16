Шушен зачиняється, Нортуг повертається, Startex банкрутує

Оглядаємо скандинавську пресу напередодні лижного та біатлонного сезонів

Норвезька біатлонна "міні-мекка" Шушен – не прийматиме етап Кубку IBU на початку грудня – через фінансові проблеми, - повідомляє Langrenn.

Але Норвегія квоту таки збереже. Етап проведуть в містечку Гейла – за 200 кілометрів на захід від Шушена.

Шушен ще, згідно контракту, проведе в себе відкритий чемпіонат Норвегії в листопаді. Туди зазвичай приїжджають елітні біатлоністи, зокрема і українці, щоб відчути змагальний ритм перед стартом довгого сезону.

Ще одна обговорювана тема – можливе повернення до складу лижної норвезької збірної легендарного Петера Нортуга. Таку ідею відстоює ще одна легенда – 40 річний Мартін Сундбі.

Нортуг, навіть у свої 38, має скласти пару титулованому Йоганесу Клебо в командному спринті під час домашнього чемпіонату світу в Тронгеймі – кажуть прибічники цієї ідеї. А ще один з мотивів можливого повернення Нортуга – потреба лижного спорту в сильних особистостях. Адже лижі втрачають популярність і програють конкуренцію біатлону

Нагадаємо, Петер Нортуг, дворазовий олімпійський чемпіон, оголосив про завершення кар’єри у 2018-му.

Петер Нортуг

Знову до спортивної економіки. Після більш ніж 40 років роботи збанкрутів фінський мастильний гігант Startex. Компанія вже готує документи для оформлення банкрутства. Керівництво підприємства каже, що проблема через занадто м’які зими в Центральній Європі. А внутрішній ринок всього не перекриває. До того ж непроста економічна ситуація в світі.

Окрім мастила для лиж, підприємство виробляло лижні та трекінгові палиці, а також роликові лижі.

Минулий маркетинговий рік Startex завершив зі збитком в 1,6 мільйона євро.

За даними ЗМІ, фінансові труднощі має і норвезький гігант Swix.

За матеріалами Langrenn.com