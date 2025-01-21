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Відомо, хто представить Україну на етапі Кубку світу в Антгольці

Денис Шаховець — 21 січня 2025, 18:40
Відомо, хто представить Україну на етапі Кубку світу в Антгольці
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

З 23 по 26 січня 2025 року в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

За інформацією "Чемпіона", в Антгольці чоловіча збірна України виступить у тому ж складі, що й на попередньому етапі в німецькому Рупольдингу.

У Рупольдингу Україну в чоловічих гонках представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

Артем Тищенко, який раніше також виступав на Кубку світу в основній команді, змагався на Кубку IBU, де посів третє місце в одиночній змішаній естафеті.

У чоловічій естафеті в Рупольдингу Україна посіла 6-те місце. Підручний та Мандзин також представляли нашу країну в масстарті, де посіли 21-ше та 25-те місця відповідно.

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Головна тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова в інтерв’ю "Чемпіону" зазначала, що хотіла б проводити ротації складу частіше, але це не завжди дозволяє робити квота учасників на особисті гонки.

Нагадаємо, українська команда в поточному сезоні може заявляти на спринти та індивідуальні гонки чотири біатлоністи, а не п’ять, як раніше.

Шостий етап Кубку світу стартує у четвер, 23 січня. У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.

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