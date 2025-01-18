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Україна здобула бронзу в одиночній змішаній естафеті Кубку IBU

Олександр Булава — 18 січня 2025, 16:05
Україна здобула бронзу в одиночній змішаній естафеті Кубку IBU
Артем Тищенко
Український біатлон/TISHCHENKO Artem

У словацькому місті Брезно-Осрблі відбулась одиночна змішана естафета в межах п'ятого етапу Кубку IBU.

Україну представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Наші земляки, використавши сумарно два запасних патрони, змогли вибороти бронзу, пропустивши вперед команди Норвегії та Чехії.

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Доля третього місця вирішилась на останньому вогневому рубежі. Артем завдяки ідеальній стрільбі зміг випередити представника Італії, який використав усі три додаткові патрони та вийшов у 17 секундах позаду українця.

У підсумку Тищенко зміг втримати перевагу та здобув для України нагороду на останній гонці словацького етапу.

Результати гонки

  1. Норвегія (0+7) 39:39,4
  2. Чехія (0+3) +43,6
  3. Україна (0+2) +1:12,8
  4. Італія (2+12) +1:20,3
  5. Франція (0+10) +1:56,5
  6. Швеція (0+9) +2:06,8

Шостий етап Кубку IBU стартує 5-го лютого в Ріднаун-валь-Ріданна.

Раніше Анастасія Меркушина здобула бронзові нагороди в індивідуальній гонці, але у спринті фінішувала поза десяткою найкращих.

Анастасія Меркушина Кубок IBU Артем Тищенко

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