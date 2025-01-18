Україна здобула бронзу в одиночній змішаній естафеті Кубку IBU

У словацькому місті Брезно-Осрблі відбулась одиночна змішана естафета в межах п'ятого етапу Кубку IBU.

Україну представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Наші земляки, використавши сумарно два запасних патрони, змогли вибороти бронзу, пропустивши вперед команди Норвегії та Чехії.

Доля третього місця вирішилась на останньому вогневому рубежі. Артем завдяки ідеальній стрільбі зміг випередити представника Італії, який використав усі три додаткові патрони та вийшов у 17 секундах позаду українця.

У підсумку Тищенко зміг втримати перевагу та здобув для України нагороду на останній гонці словацького етапу.

Результати гонки

Норвегія (0+7) 39:39,4 Чехія (0+3) +43,6 Україна (0+2) +1:12,8 Італія (2+12) +1:20,3 Франція (0+10) +1:56,5 Швеція (0+9) +2:06,8

Шостий етап Кубку IBU стартує 5-го лютого в Ріднаун-валь-Ріданна.

Раніше Анастасія Меркушина здобула бронзові нагороди в індивідуальній гонці, але у спринті фінішувала поза десяткою найкращих.