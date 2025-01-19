Підручний фінішував 21-м у масстарті в Рупольдингу, Джакомел здобув дебютну перемогу

Чоловіча програма п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу завершилася чоловічою гонкою з масовим стартом.

В елітній гонці взяли участь 30 кращих біатлоністів планети, серед них українці Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Обидва наші земляки залишили незакритими по чотири мішені й фінішували за межами чільної 20-ки: Підручний – 21-м, Мандзин – 25-м.

Дебютну перемогу в кар'єрі на Кубку світу здобув 24-річний італієць Томмазо Джакомел, якому несподівано вдалося відстрілятися без промахів.

Компанію сенсаційному переможцеві на п'єдесталі пошани склали зіркові норвежці Стурла Легрейд та Йоганнес-Тінґнес Бо, в них срібна та бронзова медалі відповідно.

Кубок світу. Рупольдинг. Чоловічий масстарт

1. Томмазо Джакомел (Італія, 0+0+0+0) 36:21,8

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+0+0) +6,3

3. Йоганнес-Тінґнес Бо (Норвегія, 1+0+0+1) +11,4

...

21. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+2+1) +1:44,7

25. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+2) +2:36,8

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Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу завершиться жіночим масстартом, який також відбудеться 19 січня і розпочнеться о 16:30 за Києвом.