Перша гонка в сезоні: Петренко виступить у спринті на Кубку IBU

У п’ятницю, 6 грудня українська біатлоністка Ірина Петренко проведе свою першу гонку в новому зимовому сезоні. Вона вийде на старт жіночого спринта на другому етапі Кубку IBU в норвезькому Гайло.

32-річна українка вийде на дистанцію під 20-м стартовим номером. Окрім неї, Україну в жіночому спринті представлять Надія Бєлкіна (13-й стартовий номер), Лілія Стеблина (№38), Дарина Чалик (№72) і Ксенія Приходько (№106). Гонка розпочнеться об 11:20 за Києвом.

У чоловічому спринті Україну представлять Сергій Супрун (№16), Тарас Лесюк (№31), Денис Насико (№38), Руслан Ткаленко (№72) та Богдан Борковський (№122). Чоловічий спринт також відбудеться в п’ятницю, 6 грудня. Початок – о 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, до складу збірної України на перший етап Кубку світу в Контіолахті Петренко не увійшла через відновлення після перелому ноги в серпні.