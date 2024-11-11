Лідерка збірної України з біатлону пропустить стартовий етап Кубку світу

Досвідчена українська біатлоністка Ірина Петренко пропустить перший етап Кубку світу з біатлону.

Про це заявив тренер національної команди Михайло Зоц у коментарі для "Біатлон Україна".

"Відновлення Ірини проходило, та навіть проходить не так швидко, як хотілось би, а трохи затягнулось. Але вона відновила тренування, вона з нами зараз на зборі в Італії, хоча працює ще не в повну силу.

Бережемо ми її в більш технічному плані, і не на 100% вона отримує навантаження, які мала б цього сезону. Тому на сьогоднішній день розраховувати на неї на першому етапі в Контіолахті точно не будемо, а будемо сподіватись, що в Гогфільцені (на другому етапі – прим.) Ірина Петренко вже з'явиться.

На жаль, таке трапилось. Ірина Петренко провела якісну підготовку в порівнянні з попереднім сезоном. Петренко – це наша бойова одиниця команди і навіть естафетної четвірки", – сказав тренер.