Христина Дмитренко: Не хотіла б коментувати інформацію про сестру

Українська біатлоністка Христина Дмитренко розповіла, що її сестра та партнерка по збірній Валерія буде прооперована.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі, звернувшись до аудиторії.

Вона відмовилася коментувати ситуацію, яка виникла навколо її сестри щодо можливого виключення із національної команди, яке не відповідає дійсності.

"Щодо інформації про сестру, яка зараз є в інтернеті, я поки не хотіла б це коментувати. Думаю, уважні читачі вже могли помітити, що останнім часом її немає в кадрах зі мною під час зборів. Поки що залишу цю тему без коментарів і сподіваюся, що ви поставитеся до цього з розумінням. Єдине, що можу сказати: я планую пробігти одну гонку на ЧУ і одразу після цього поїхати додому, щоб бути поруч із сестрою, адже буде операція", – написала Христина Дмитренко.

Христина Дмитренко – про операцію сестри Скриншот

Раніше "Чемпіона" інформував про виключення 28-річної спортсменки зі складу збірної на підготовку до сезону-2026/27 через проблеми зі здоров'ям.

Однак у Федерації біатлону України спростували цю інформацію. Також ФБУ повідомила, що чемпіонат України з літнього біатлону, який пройде вже на цьому тижні в Яворові, Валерія Дмитренко пропустить через травму.

Відзначимо, що сама Валерія також публічно відреагувала на усю цю ситуацію, наголосивши, що потребує видалення меніскової кістки.

Зазначимо, що у минулому сезоні-2025/26 Валерія Дмитренко вперше в кар'єрі забігла до залікової зони на Кубку світу, посівши 39 місце в короткій індивідуальній гонці на етапі в чеському Нове Мєсто.

Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 26 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.