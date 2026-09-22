Валерія Дмитренко: Замість допомоги та підтримки тебе просто викреслюють

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко прокоментувала новину про своє виключення зі складу збірної України на сезон-2026/27.

Свої думки вона виклала в коментарях під відповідною новиною на телеграм-каналі Біатлон Україна.

"Найбільше болить навіть не сама травма. Болить усвідомлення того, що замість допомоги та підтримки тебе просто викреслюють у момент, коли ти найбільше цього потребуєш. Прикро, що проблему простіше прибрати разом із людиною, ніж спробувати її вирішити. Нічого нового. Дякую", – написала спортсменка.

Раніше "Чемпіон" повідомив те, що Дмитренко виключили зі складу збірної України на сезон-2026/27 через проблеми зі здоров'ям. Спортсменка потребує операції з видалення меніскової кістки.