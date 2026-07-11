5 чинних українських біатлоністів лайкнули допис зрадниці Журавок із поясненням переїзду до Росії

П'ятеро українських біатлоністів вподобали допис колишньої партнерки по національній збірній Юлії Журавок, у якому вона пояснила свій переїзд до Росії під час повномасштабної війни.

Серед них – Валерія Дмитренко, Ганна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна та юніор Олександр Біланенко. Усі вони в минулому сезоні представляли Україну на міжнародному рівні.

Також допис Журавок лайкнули екснатуралізовані росіянки Ольга Абрамова та Марія Панфілова, які в минулому виступали за збірну України.

Не обійшов пост без вподобайки і Сергій Зоц – син колишнього головного тренера жіночої збірної України з біатлону Миколи Зоца. Сергій Миколайович нині працює тренером чоловічої резервної команди.

А колишній біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький підтримав Юлію Журавок ще й коментарем:

"Якщо Юлю не хотіли брати в українську команду – тоді не засуджую", – написав Кільчицький у коментарях під обговоренням даної новини в українській спільноті.

Напередодні Журавок уперше публічно прокоментувала свій переїзд до Росії, заявивши, що зробила цей вибір свідомо та не шкодує про нього.

Раніше стало відомо, що колишня українська біатлоністка у 2026 році переїхала до Росії, де розпочала тренерську діяльність у Московській області. Вона працює в клубі, засновником якого є російський військовий.