Покращити швидкість та стрільбу: Мандзин – про цілі на сезон

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин назвав цілі, які він ставить перед собою на наступний сезон Кубку світу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Український біатлоніст не вважає минулий сезон "яскравим" та хоче покращити результати у сезоні-2026/27.

"Скажу відверто: мабуть, у мене не було таких яскравих і успішних гонок, як у позаминулому році. Навіть якщо взяти гонку в Дрездені — я часто люблю передивлятися гонки з телетрансляції й аналізувати їх, а в тій гонці можна подивитися лише половину. Хочеться частіше проводити такі гонки, які я зможу дивитися вже повністю від початку до кінця.

Мені ще далеко до ідеалу та тих швидкостей на лижні, які демонструють топові атлети. Тому ціль – покращити швидкість на дистанції, покращити стрільбу та частіше боротися серед лідерів. На кожну гонку ціль одна – показати якнайкращий результат. Хочу, щоб цей сезон був стабільним і кращим за результатами. Якщо це вдасться, то й підсумкове місце в загальному заліку буде вищим.

Я максималіст і завжди вимагаю від себе найвищого результату. Наче непоганий результат на Олімпійських іграх звучить красиво, але я знаю, що зробив не максимальну роботу, яку міг зробити. Знову ж таки: потрібно робити так, щоб частіше з'являлися гонки, які я зможу дивитися від початку до кінця й отримувати задоволення протягом усієї дистанції.

Такі гонки [як масстарт на Іграх-2026, де посів 10-те місце] також потрібні. Напевно, найбільша причина тих помилок – це вітер і тяжкі погодні умови: тоді багато хто заходив на велику кількість штрафних кіл", – підсумував Мандзин.