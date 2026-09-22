Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Біатлон

Федерація біатлону України: Валерія Дмитренко може продовжити тренуватися з командою

Денис Шаховець — 22 вересня 2026, 19:35
Федерація біатлону України: Валерія Дмитренко може продовжити тренуватися з командою
Валерія Дмитренко
Федерація біатлону України

Федерація біатлону України заявила, що біатлоністку Валерію Дмитренко не виключали зі складу національної команди на підготовку до сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Інформацію "Чемпіона" про виключення 28-річної спортсменки зі складу збірної на підготовку до сезону-2026/27 у ФБУ назвали такою, що не відповідає дійсності.

"Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити.

Подальші рішення щодо її участі у тренувальному процесі ухвалюватимуться з урахуванням стану здоров'я та функціональної готовності спортсменки", - сказано у заяві ФБУ.

Також ФБУ повідомила, що чемпіонат України з літнього біатлону, який пройде вже на цьому тижні в Яворові, Валерія Дмитренко пропустить через травму.

Зазначимо, що в минулому сезоні Валерія Дмитренко вперше в кар'єрі забігла до залікової зони на Кубку світу, посівши 39 місце в короткій індивідуальній гонці на етапі в чеському Нове Мєсто.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2026/27: календар гонок Кубку світу та ЧС-2027
Валерія Дмитренко Федерація біатлону України

Валерія Дмитренко

Валерія Дмитренко: Замість допомоги та підтримки тебе просто викреслюють
Відома українська біатлоністка призупинила підготовку до сезону-2026/27 через травму
5 чинних українських біатлоністів лайкнули допис зрадниці Журавок із поясненням переїзду до Росії
Пірнання, кохання, сакури. Українські біатлоністи гріються, відпочиваючи після холодного та виснажливого сезону
Українська зірка біатлону поділилася з фанатами гарячими фото з відпочинку на Балі

Останні новини