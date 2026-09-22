Федерація біатлону України: Валерія Дмитренко може продовжити тренуватися з командою

Федерація біатлону України заявила, що біатлоністку Валерію Дмитренко не виключали зі складу національної команди на підготовку до сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Інформацію "Чемпіона" про виключення 28-річної спортсменки зі складу збірної на підготовку до сезону-2026/27 у ФБУ назвали такою, що не відповідає дійсності.

"Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити. Подальші рішення щодо її участі у тренувальному процесі ухвалюватимуться з урахуванням стану здоров'я та функціональної готовності спортсменки", - сказано у заяві ФБУ.

Також ФБУ повідомила, що чемпіонат України з літнього біатлону, який пройде вже на цьому тижні в Яворові, Валерія Дмитренко пропустить через травму.

Зазначимо, що в минулому сезоні Валерія Дмитренко вперше в кар'єрі забігла до залікової зони на Кубку світу, посівши 39 місце в короткій індивідуальній гонці на етапі в чеському Нове Мєсто.