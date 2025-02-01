Українець Тищенко встановив унікальний рекорд на чемпіонаті Європи 2025

На чемпіонаті Європи 2025 з біатлону, що проходить в італійському Мартел-валь-Мартелло, український біатлоніст Артем Тищенко встановив унікальне досягнення.

31-річний біатлоніст пройшов індивідуальну гонку, спринт та переслідування, не зробивши жодного промаху. Таким чином він закрив усі 50 мішеней в особистих гонках континентальної першості.

Цікаво, що Артем Тищенко – єдиний учасник чемпіонату Європи 2025, що зміг закрити 50 мішеней з 50. При цьому найкращий виступ наш земляк показав в індивідуальній гонці, де посів 15 місце.

Попри ідеальну стрільбу, Тищенко дуже повільний на дистанції, через що він не зміг поборотися за вищі місця. Водночас саме Артем був найкращим у складі збірної України в усіх трьох чоловічих особистих гонках.

Нагадаємо, у неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи 2025 закінчиться естафетами. У чоловічій естафеті зокрема виступить і Артем Тищенко, гонка розпочнеться о 14:45 за Києвом.