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Україна посіла 8 місце у чоловічій естафеті та завершила чемпіонат Європи 2025 без медалей

Денис Шаховець — 2 лютого 2025, 16:05
Україна посіла 8 місце у чоловічій естафеті та завершила чемпіонат Європи 2025 без медалей
Віталій Мандзин та Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

В італійському Мартел-валь-Мартелло чоловічою естафетою завершився відкритий чемпіонат Європи 2025 з біатлону. Україну в останній гонці турніру представили Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

На першому етапі Тищенко вчергове закрив усі мішені, тим самим доповнивши свій "стрік" до 12 чистих вогневих рубежів поспіль на континентальній першості, й передав естафету Мандзину четвертим, з відставанням у 16 секунд від лідера.

Віталій Мандзин використав один запасний патрон і підняв до екватора гонки український квартет на третє місце, проте програш норвежцям збільшився до понад хвилини.

На жаль, Дудченко і Лесюк стріляли значно гірше й не змогли зачепитися за медаль. Тарасу довелося ризикувати, через що на останній стрільбі він заробив два кола штрафу. У підсумку наш квартет посів 8 місце.

Чемпіонат Європи 2025. Чоловіча естафета

  • 1. Норвегія (0+1) 1:16:00,1
  • 2. Німеччина (1+12) +2:06,9
  • 3. Франція (2+17) +2:36,2
  • ...
  • 8. Україна (2+11) +4:17,6
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Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи 2025 без медалей. Востаннє українці не здобули жодної нагороди на континентальній першості у 2022 році.

Зазначимо, що Тищенко, Мандзин, Дудченко та Лесюк разом із капітаном Дмитром Підручним готуватимуться в Антгольці до чемпіонату світу, який пройде з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде.

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