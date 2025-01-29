ЧЄ-2025. Українець Тищенко з ідеальною стрільбою посів 15 місце в індивідуальній гонці

У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча індивідуальна гонка, в якій взяли участь п'ятеро українців.

Найкращим у складі нашої збірної став Артем Тищенко. 31-річний біатлоніст став одним із трьох учасників гонки, що закрив усі 20 мішеней, проте, попри ідеальну стрільбу, він посів лише 14 місце.

Що стосується інших українців, то Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал та Роман Боровик показали результати за межами чільної двадцятки.

Золоту медаль виграв норвежець Ісак Фрей. Австрієць Фредрік Мюльбахер став віцечемпіоном Європи, а швед Еміл Ніквіст здобув бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи 2025. Чоловіча індивідуальна гонка

1. Ісак Фрей (Норвегія, 1+1+0+0) 54:10,7

2. Фредрік Мюльбахер (Австрія, 0+0+0+1) +31,7

3. Еміл Ніквіст (Швеція, 0+0+0+1) +47,2

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15. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +2:19,8

22. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +2:54,2

23. Руслан Ткаленко (Україна, 1+0+1+0) +3:01,3

38. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+1+0) +4:22,9

48. Роман Боровик (Україна, 0+1+2+0) +5:20,5

Раніше головна тренерка національної команди Надія Бєлова в інтерв'ю "Чемпіону" зазначала, що за підсумками чемпіонату Європи визначаться ще два учасники чемпіонату світу 2025 від України.

Нагадаємо, в жіночій індивідуальній гонці українська біатлоністка Лілія Стеблина з двома промахами посіла 18 місце.

Далі в програмі чемпіонату Європи 2025 заплановані дві спринтерські гонки, які відбудуться у п'ятницю, 31 січня.