Скандал у збірній Норвегії: чинного чемпіона світу не включили навіть у резерв

Норвезький біатлон знову опинився в центрі скандалу. Чинний чемпіон світу з масстарту Ендре Стрьомсгейм не потрапив ані до основної, ані до резервної збірної Норвегії на наступний сезон-2026/27. Це рішення стало точкою вибуху, адже мова йде про спортсмена, який роками стабільно демонстрував топові виступи.

Сезон-2023/24 Стрьомсгейм завершив на 7 місці в загальному заліку Кубку світу, 2024/25 – на 13-му, вигравши на додачу дві золоті медалі чемпіонату світу. Проте в минулому сезоні, який був найважливішим у 4-річному циклі, Ендре втратив місце в основі після стартового етапу у шведському Естерсунді, де він лише одного разу забіг до залікової зони.

Наприкінці січня Стрьомсгейм отримав ще один шанс, однак провалив коротку індивідуальну гонку на "передолімпійському" етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто. Як наслідок, він не зміг відібратися на Олімпійські ігри, після чого, порадившись із керівництвом федерації, самостійно ухвалив рішення достроково завершити сезон.

"Бажаю хлопцям у команді та всім норвезьким спортсменам удачі на Олімпіаді! Я поступово починаю підготовку до чемпіонату світу 2027 року і повернуся у форму з самого початку наступного сезону. Я бачу, в якій ситуації перебуваю, і оцінюю шлях до наступного хорошого результату. З огляду на те, як склалася ситуація зараз, цього сезону більше не буде жодних змагань", – написав тоді Стрьомсгейм у своєму Інстаграм.

Про чемпіонат світу Стрьомсгейм згадав не випадково. Як чинний чемпіон планети в масстарті, Ендре має персональну квоту на виступ у цій дисципліні на наступній планетарній першості. Ця квота не залежить від рішення команди, проте вона дає право виступити лише в одній гонці.

Тим не менше, Стрьомсгейм і подумати не міг, що ця гонка може стати чи не єдиною останньою можливістю показати себе на міжнародному рівні, адже був впевнений, що його позиції у збірній не загрожує конкуренція. У цьому його запевняв тодішній спортивний директор норвежців Пер Арне Ботнан.

"Коли я вирішив завершити сезон раніше, щоб підготуватися до наступного року та чемпіонату світу, Ботнан мені підтвердив, що це правильне рішення. Також мені сказали, що немає спортсменів, які реально можуть витіснити мене зі складу", – цитує Стрьомсгейма NRK.

Вочевидь, місце Стрьомсгейма в резервній команді отримав Ейнар Гедеґарт – дворазовий олімпійський чемпіон Мілана-Кортіни-2026 у лижних перегонах, який поставив ультиматум норвезькій федерації, погрожуючи завершити кар'єру біатлоніста, і зрештою отримав бажаний компроміс.

За словами Стрьомсгейма, під час цьогорічного процесу відбору до складу збірної Норвегії він отримав суперечливі пояснення щодо критеріїв оцінки результатів. Спочатку йому повідомили, що враховувалися виступи за попередні два сезони, але згодом позиція змінилася – і оцінювався лише один рік.

Опинившись "на вулиці", Стрьомсгейм публічно розніс нове керівництво федерації. За його словами, мова йде не лише про власне виключення зі збірної, а про ширшу проблему, яка, як він вважає, лише поглиблює кризу в норвезькому біатлоні замість того, щоб її вирішувати.

"Я вважаю це хаотичним парадигмальним зрушенням без достатньої спортивної аргументації та документації. Проблема не лише в моєму невключенні до збірної – йдеться про те, у якому напрямку зараз рухається норвезький біатлон", – заявив Стрьомсгейм.

У цій історії особливо показовим є не тільки сам факт невключення, а й те, як спортсмен описує комунікацію з новою вертикаллю. Після завершення відбіркового засідання, за словами Стрьомсгейма, він запитав, що робити далі, але конкретної відповіді не почув.

Ба більше, новий головний тренер збірної Норвегії Патрік Обереггер жодного разу не виходив із ним на контакт після призначення, що, на думку Ендре, суперечить базовим принципам відбору.

"Це є порушенням базового принципу критеріїв – діалогу. "Тренери збірної мають отримувати необхідну інформацію про спортсменів через індивідуальний діалог і розмову", – додав Стрьомсгейм.

Біатлоніст стверджує, що навесні навколо його ситуації витратили багато часу на підготовку спеціальних варіантів, однак після остаточного рішення йому фактично дали зрозуміти, що далі він має розбиратися сам.

Тут і з'являється головний мотив його різкої реакції – відчуття, що сильного спортсмена можуть просто відсунути убік без системної підтримки. Стрьомсгейм заявляє, що після виключення залишився без тренера, без економічних рамок і без нормального спортивного супроводу. Саме це він і називає підходом у стилі "використав і викинув".

Для біатлоніста це не лише особиста образа, а й тривожний сигнал для всього норвезького середовища: якщо навіть чемпіон світу не може розраховувати на передбачувану модель підтримки, то як можуть бути впевнені у своєму майбутньому інші, менш титуловані атлети? Адже послаблення результатів може відбутися на фоні хвороби чи травми, і в такій ситуації спортсмен виявляється абсолютно незахищеним.

Зараз цьому, без сумніву, талановитому норвежцю 28 років – це вік, у якому біатлоністи переважно виходять на пік форми й здатні реалізувати свій потенціал на повну. І якщо в будь-якій іншій збірній складно уявити, щоб спортсмен такого рівня не потрапив навіть до резервної команди, то в Норвегії це вже нікого не дивує, адже конкуренція за місце в команді там просто на божевільному рівні.

Як буде розвиватися ця історія далі – покаже час. Хочеться вірити, що Ендре Стрьомсгейм ще не сказав останнього слова у світовому біатлоні й зможе отримати шанс на повернення, адже він на нього заслуговує.