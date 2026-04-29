Збірна Норвегії з біатлону назвала склад на сезон 2026/27

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом команди на підготовку до наступного змагального сезону.

Про це повідомила Норвезька асоціація біатлону.

До складу елітної команди увійшли 12 спортсменів: 6 чоловіків і 6 жінок. До заявки потрапили досвідчені біатлоністи та новачки.

Склад збірної Норвегії на сезон-2026/27:

Чоловіки: Штурла Легрейд, Ветле Крістіансен, Йоганнес Шевдаль, Йохан-Олав Ботн, Ісак Фрей, Мартін Ульдаль

Жінки: Марен Кіркейде, Інґрід Тандреволл, Юні Арнеклейв, Марте Йохансен, Каролін Кноттен, Гро Рандбю

Раніше повідомлялося, що дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок Айнар Хедегарт висунув ультиматум збірній Норвегії з біатлону

Напередодні свій склад на новий сезон оголосила збірна Фінляндії. До нього потрапила лідерка жіночої збірної Фінляндії Суві Мінккінен, яка завершила минулий сезон на 5 місці в загальному заліку Кубку світу з 881 очком у активі.