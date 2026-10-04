Лише 2 вакантні місця. Норвегія майже повністю сформувала склад на перший етап Кубку світу-2026/27

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону майже повністю сформував склад команди на перший етап Кубку світу-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.

Згідно з критеріями організації, спортсмени, які за підсумками минулого сезону увійшли у топ-15 загального заліку Кубку світу, отримають гарантовану путівку на перший етап нового сезону. Оскільки серед чоловіків таких одразу 6 спортсменів, склад чоловічої команди на перший етап уже сформований.

У жінок гарантоване місце в складі отримала лише Марен Кіркейде. Рішенням тренерів до складу на перший етап також включені Марте Йохансен, Каролін Кноттен та Інгрід Тандревол. Ще два місця в складі будуть розіграні у листопаді на національному чемпіонаті в Гейло. Також там визначиться один спортсмен, який стане резервним у чоловічій команді.

Спортсмени, які гарантовано виступлять на першому етапі Кубку світу-2026/27:

Чоловіки: Стурла Легрейд, Йоган-Олав Ботн, Ветле-Шостад Крістіансен, Йоганнес Дале-Шевдал, Мартін Ульдаль, Ісак Фрей

Стурла Легрейд, Йоган-Олав Ботн, Ветле-Шостад Крістіансен, Йоганнес Дале-Шевдал, Мартін Ульдаль, Ісак Фрей Жінки: Марен Кіркейде, Марте Йогансен, Каролін Кноттен, Інгрід Тандреволл

Марен Кіркейде, Марте Йогансен, Каролін Кноттен, Інгрід Тандреволл На два вакантні місця в жіночій збірній претендують: Сірі Скар, Юні Арнекляйв, Іда Лієн та Гро Рандбю.

Сірі Скар, Юні Арнекляйв, Іда Лієн та Гро Рандбю. На роль резервіста в чоловічій команді претендують: Сверре Аспенес, Мартін Невланд, Вебйорн Соерум та Ендре Стрьомсгайм.

Раніше стало відомо, хто представить збірну України на Loop One Festival у німецькому Мюнхені (17-18 жовтня).