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Став відомий склад збірної України на чоловічий спринт в Контіолахті

Олег Дідух — 5 грудня 2024, 17:39
Став відомий склад збірної України на чоловічий спринт в Контіолахті
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чоловічий спринт на першому етапі Кубку світу з біатлону в фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне.

Команду представлять чотири спортсмени: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цимбал.

Таким чином, порівняно з короткою індивідуальною гонкою в складі команди відбулася одна зміна: Цимбал замінив Артема Тищенка.

Чоловічий спринт у Контіолахті відбудеться у п’ятницю, 6 грудня. Початок – о 17:20 за київським часом.

Нагадаємо, Віталій Мандзин на старт спринта першим в історії українського біатлону вийде у синій майці лідера молодіжного заліку (до 23 років) Кубку світу. Він завоював її завдяки четвертому місцю в короткій індивідуальній гонці в Контіолахті.

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