Тетяна Тарасюк – про кришталевий глобус: Цей трофей допоможе мені в дорослому біатлоні

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк здобула малий кришталевий глобус за підсумком спринтів в юніорській класифікації. Почесний трофей вдалося вибороти за результатами спринту на чемпіонаті світу в Німеччині, де 20-річна українка фінішувала в десятці найсильніших.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" Тетяна Тарасюк поділилася враженнями від здобуття трофею.

"На початку сезону такої мети, здобути глобус, не було. Але вже ближче до юніорського чемпіонату Європи в Іматрі наприкінці січня, я зрозуміла що можна боротись. Під час вчорашнього спринту я думала про позиції, і знала, що для перемоги потрібно бути не нижче десятого місця, якщо на гонці виграє латвійка Естере Вольфа, що в підсумку й сталось", – сказала юна біатлоністка.

Тетяна Тарасюк вважає, що здобута нагорода стане добрим стимулом вже в дорослому біатлоні.

"Ця нагорода є показником нашої роботи, що ми не дарма витрачаємо стільки сил і часу на тренування. Цей глобус для мене означає впевнений старт уже в дорослий спорт. Я неодноразово показувала, що можу і вмію бігти спринти. Тому вірю, що з часом зможу боротись і на вищому рівні. Ну й, звісно, для мене це велика радість – бути частиною історії українського біатлону. Задоволена тим, що змогла провести останній старт достатньо добре, щоб зараз тримати кубок в руках, хоча й напруга була великою" – розповідає атлетка з Тернопільщини.

Юна біатлоністка каже, що загалом, за всю кар'єру найбільше їй запам'ятався спринт, який відбувся на змаганнях в Польщі.

"Це був минулорічний другий спринт на етапі в Якушице, я тоді обидва спринти стріляла чисто та саме з другої спроби змогла пробитись до квіткової церемонії (посіла 5 місце). В мене тоді було стільки емоцій, складно вірилось, що я теж потрапила до п'ятірки найкращих, це було моєю метою минулого року і я її виконала" – згадує Тарасюк.

Зазначимо, що згідно з міжнародними правилами біатлону, малий кришталевий глобус за підсумками сезону розігрується в кожній окремій дисципліні. Великий кришталевий глобус отримує атлет, який набрав найбільше балів в усіх дисциплінах.

Нагадаємо, юніорський чемпіонат світу триває в німецькому Арбері. В програмі змагань залишились масстарти та естафети.