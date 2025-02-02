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Україна посіла 8 місце в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи 2025

Денис Шаховець — 2 лютого 2025, 13:04
Україна посіла 8 місце в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи 2025
Олена Городна
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася жіноча естафета. Україну в гонці представляли Ірина Петренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

На чотирьох українки використали аж 17 запасних патронів, а Меркушина на третьому етапі ще й пробігла коло штрафу. Як наслідок, лише восьма позиція на фініші.

Золоті медалі виграли німкені, віцечемпіонками Європи в естафеті стали француженки, а бронзові нагороди здобули господарки континентальної першості – італійки.

Чемпіонат Європи 2025. Жіноча естафета

  • 1. Німеччина (0+9) 1:14:04,2
  • 2. Франція (1+11) +22.3
  • 3. Італія (+1+9) +41.4
  • ...
  • 8. Україна (1+17) +2.39.6
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Чемпіонат Європи 2025 завершиться сьогодні, 2 лютого, чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 14:45 за Києвом.

Ірина Петренко Чемпіонат Європи з біатлону збірна України з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина ЧЄ-2025 з біатлону

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