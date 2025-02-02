Україна посіла 8 місце в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи 2025
Олена Городна
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася жіноча естафета. Україну в гонці представляли Ірина Петренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.
На чотирьох українки використали аж 17 запасних патронів, а Меркушина на третьому етапі ще й пробігла коло штрафу. Як наслідок, лише восьма позиція на фініші.
Золоті медалі виграли німкені, віцечемпіонками Європи в естафеті стали француженки, а бронзові нагороди здобули господарки континентальної першості – італійки.
Чемпіонат Європи 2025. Жіноча естафета
- 1. Німеччина (0+9) 1:14:04,2
- 2. Франція (1+11) +22.3
- 3. Італія (+1+9) +41.4
- ...
- 8. Україна (1+17) +2.39.6
Чемпіонат Європи 2025 завершиться сьогодні, 2 лютого, чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 14:45 за Києвом.