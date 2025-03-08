Став відомий склад України на чоловічу естафету в Нове-Мєсто

Став відомий склад збірної України з біатлону на чоловічу естафету в межах сьомого етапу Кубку світу, що проходить у чеському Нове-Мєсто.

Як повідомляє Biathlonnews із посиланням на головну тренерку команди Надію Бєлову, в гонці виступлять Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

При цьому Тищенко буде стартером, Мандзин та Дудченко виступлять відповідно на другому та третьому етапах, а Підручний виконуватиме роль фінішера.

Чоловіча естафета відбудеться в неділю, 9 березня. Початок запланований на 14:50 за Києвом.

Раніше в Нове-Мєсто українці не забігли до чільної тридцятки у спринті та в гонці переслідування.