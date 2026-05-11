ФБУ змінила тренерів жіночої молодіжної та юнацьких збірних України після відставки Мурзіна

Виконком Федерації баскетболу України затвердив зміни у тренерських штабах жіночих молодіжних збірних U-20, а також юнацьких команд U-18 та U-18 з баскетболу 3х3, яка виступатиме на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року.

Кадрові перестановки відбулися після відставки головного тренера жіночої збірної України Євгена Мурзіна. Головною тренеркою молодіжної збірної U-20 стала Ганна Шликова, якій допомагатимуть Роман Савіч та Сергій Козанчук. Команда зіграє на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B з 4 до 12 липня в болгарському Самокові.

На заміну Шликовій збірну U-18 очолить головна тренерка команди МОБІ СДЮШОР Київ Марія Дубас. Її помічницями працюватимуть Віта Горобець та Олена Жержунова. З нею "синьо-жовті" поїдуть на чемпіонат Європи у Дивізіоні B, який проходитиме у румунській Тулчі з 31 липня до 9 серпня.

Головним тренером збірної України U-18 з баскетболу 3х3 для участі у IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року призначили Віталія Чернія. Асистентом 55-річного наставника буде Дмитро Неволін. Цьогорічна юнацька Олімпіада відбуватиметься у сенегальському Дакарі. Змагання триватимуть з 31 жовтня до 13 листопада.

Також зазначимо, що Черній з квітня цього року є головним тренером основної жіночої збірної України з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, що напередодні ФБУ призначила Інну Кочубей на посаду головної тренерки жіночої національної збірної України з баскетболу.