Збірна України залишилась без головного тренера

Євген Мурзін за власним бажанням залишив посаду головного тренера жіночої збірної України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

Мурзін очолив жіночу національну команду у 2023 році. Під його керівництвом збірна України взяла участь у відборі на чемпіонат Європи-2025, однак пробитися до фінальної частини турніру не зуміла.

Натомість у кваліфікації на Євробаскет-2027 українки подолали перший раунд і вийшли до наступного етапу. За результатами жеребкування другого раунду "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Великої Британії та Люксембургу. За підсумком відбору дві кращі команди з групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет-2027.

Чергові поєдинки у відборі на чемпіонат Європи-2027 національна команда проведе 11–17 листопада.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 віком до 18 років візьме участь у літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі.