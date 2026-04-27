Сергій Ліщук зберіг посаду віцепрезидента ФБУ

У понеділок, 27 квітня, відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації баскетболу України.

За його підсумками стало відомо, що чинний віцепрезидент ФБУ Сергій Ліщук продовжить свою роботу на нинішній посаді. За це одноголосно проголосували усі члени Виконкому.

Сам Ліщук під час засідання попросив звільнити його з посади голови комісії ФБУ з розвитку дитячо-юнацького баскетболу.

Прохання Виконком задовольнив, однак запропонував очолити напрямок інклюзивного баскетболу, питання щодо цього може бути ухвалене уже на найближчому засіданні.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, відбувся перший матч фінальної серії Суперліги України з баскетболу, в якому Дніпро переграв Київ-Баскет.