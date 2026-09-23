Клуби Суперліги проведуть турнір у Рівному

У Рівному відбудеться передсезонний турнір з баскетболу, присвячений пам'яті видатного та легендарного тренера Сергія Шемосюка.

Про це повідомляє ФБУ.

25–27 вересня на паркеті с/к ДЮСШ-4 зійдуться три клуби Суперліги: господарі БК Рівне, Волинь та Хмельницький.

Розклад матчів:

П'ятниця, 25 вересня

19:00 Рівне – Волинь

Субота, 26 вересня

17:00 Хмельницький – Волинь

Неділя, 27 вересня

13:00 Рівне – Хмельницький

Окрім дорослих команд, на паркет вийдуть юнацькі колективи з чотирьох міст України – Рівного, Ужгорода, Тернополя та Коростеня.

Раніше ФБУ оголосила дату старту нового сезону чоловічої Суперліги.