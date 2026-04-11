У ФБУ заперечили зв’язок зі схемами виїзду за кордон

Федерація боксу України відреагувала на заяву Офісу Генерального прокурора, який звинуватив керівника обласної федерації боксу в організації схеми виїзду за кордон через бронювання та відрядження.

Напередодні Офіс Генпрокурора заявив, що керівнику обласної федерації боксу повідомлено про підозру одному з керівників обласної федерації боксу. Він разом з трьома спільниками фіктивно оформлювали на підконтрольне підприємство у Києві, яке мало квоти на бронювання та можливість оформлення відряджень.

Вартість послуг сягала до 8 тис. доларів за працевлаштування з бронюванням, 10 тис. – з оформленням відрядження, 15 тис. – за нелегальне переправлення поза пунктами пропуску. Додатково щомісяця стягували 10 тисяч грн "податків". За попередніми даними, схемою скористалися щонайменше 40 осіб.

Водночас у ФБУ повністю заперечили поширену інформацію.