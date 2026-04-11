У ФБУ заперечили зв’язок зі схемами виїзду за кордон
Федерація боксу України відреагувала на заяву Офісу Генерального прокурора, який звинуватив керівника обласної федерації боксу в організації схеми виїзду за кордон через бронювання та відрядження.
Про це йдеться в заяві ФБУ.
Напередодні Офіс Генпрокурора заявив, що керівнику обласної федерації боксу повідомлено про підозру одному з керівників обласної федерації боксу. Він разом з трьома спільниками фіктивно оформлювали на підконтрольне підприємство у Києві, яке мало квоти на бронювання та можливість оформлення відряджень.
Вартість послуг сягала до 8 тис. доларів за працевлаштування з бронюванням, 10 тис. – з оформленням відрядження, 15 тис. – за нелегальне переправлення поза пунктами пропуску. Додатково щомісяця стягували 10 тисяч грн "податків". За попередніми даними, схемою скористалися щонайменше 40 осіб.
Водночас у ФБУ повністю заперечили поширену інформацію.
"Інформація не відповідає дійсності та створює негативний імідж Федерації боксу України та її структурним підрозділам, зокрема Луганському обласному осередку Федерації боксу України, керівником якого є Леонід Крисанов.
У поширеній Офісом ГПУ інформації мова йде про особу, яка зареєструвала організацію зі схожою назвою, але не має жодного відношення до Федерації боксу України, українських чи луганських спортсменів-боксерів.
Поширена Офісом Генерального прокурора інформація про особу, яка нібито є керівником обласної федерації боксу, але фактично не має відношення до жодної з обласних федерацій боксу України, дискредитує всю спортивну спільноту України, Федерацію боксу України та її структурні підрозділи, а також співпрацю з Міністерством молоді та спорту України в напрямку розвитку та популяризації спорту.
Просимо вас опублікувати уточнення поширеної інформації, вказавши, що затримана особа не має жодного відношення до офіційної Федерації боксу України та Луганського обласного осередку Федерації боксу України", – йдеться в заяві ФБУ.