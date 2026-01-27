Українська правда
Боялась дивитись на вогневий рубіж, – Тарасюк розповіла про хвилювання в одиночній змішаній естафеті ЮЧЄ

Софія Кулай — 27 січня 2026, 17:33
Тарас та Тетяна Тарасюки
З особистого архіву Тетяни Тарасюк

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк висловилась про хвилювання під час одиночної змішаної естафети у рамках юніорського чемпіонату Європи у фінській Іматрі.

В ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону спортсменка зізналась, що боялась стежити за стрільбою брата Тараса, який змагався на своєму етапі, та активно підтримувала його до останніх метрів дистанції.

"Я дійсно боялась дивитись на вогневий рубіж, потім підганяла брата майже до останніх метрів. Найбільше з тієї гонки запам'яталось як я після останньої стрільби вийшла друга, не вірилось що ми піднялись так високо і все ще боремося за п'єдестал", – сказала Тетяна.

Нагадаємо, що Тетяна та Тарас тріумфували у цьому старті юніорського чемпіонату Європи-2026. Україна випередила в одиночній змішаній естафеті збірні Швейцарії та Латвії.

Це золото не стало єдиною нагородою для Тетяни на ЮЧЄ-2026 з біатлону. Тарасюк стала віцечемпіонкою у масстарті-60. Лише три секунди віддалили українку від золотої медалі.

До слова, Тетана Тарасюк потрапила у заявку жіночої збірної України на чемпіонат Європи, який відбуватимуться з 28 січня по 1 лютого 2026 року у норвезькому Шушені.

