Рішення задовольнило всіх: Лесюк пояснив, чому пішов від Бєлової до Санітри

Біатлоніст Тарас Лесюк пояснив, чому ухвалив рішення тренуватись під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри, а не продовжувати співпрацю з головною тренеркою чоловічої збірної України Надією Бєловою. Перехід був узгоджений зі всіма сторонами.

Про це 28-річний спортсмен розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Якось з Дмитром Підручним ми розмовляли, і він каже, що потрібен спринг-партнер для тренувального процесу, і він в активному пошуку такого. Я зацікавився цим, але йому довгий час не говорив, хоча завжди хотів спробувати індивідуальну підготовку. А тут з’явилась така можливість та ще й у такій компанії. Потім із ним обговорили, наскільки це все реально. Після цього ми підійшли до тренерів – Юрая Санітри, Надії Олександрівни (Бєлової – прим.). Вони теж були не проти й підтримали таке рішення, дали дозвіл і узгодили такий план підготовки", – сказав Лесюк.

Тарас Лесюк також повідомив про найближчі плани щодо тренувального процесу під керівництвом іншого наставника.

"Вся підготовка вже розписана до початку сезону. Тренування будемо проводити частково вдома, частково в Буковелі, а далі вже розпочнуться закордонні збори", – додав Лесюк

Нагадаємо, під керівництвом колишнього головного тренера збірної України Юрая Санітри весь минулий сезон працював капітан команди Дмитро Підручний.

Зазначимо, що підготовку до наступного сезону українські біатлоністи розпочнуть у різних групах.

На чемпіонаті України 2025 у Буковелі Тарас Лесюк виборов золото в естафеті разом із командою Тернопільської області. До цього на чемпіонаті світу 2025 у складі української збірної він посів 8 місце у чоловічій естафеті.

Найкращим особистим результатом Лесюка в минулому сезоні на рівні Кубку світу було 34 місце у спринті в німецькому Обергофі.