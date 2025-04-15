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Лесюк тренуватиметься з Підручним окремо від команди Бєлової

Денис Шаховець — 15 квітня 2025, 12:15
Лесюк тренуватиметься з Підручним окремо від команди Бєлової
Дмитро Підручний і Тарас Лесюк
Vitalii Kliuiev

Біатлоніст збірної України Тарас Лесюк готуватиметься до олімпійського сезону-2025/26 окремо від основної команди, яку тренує Надія Бєлова.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

28-річний Лесюк буде тренуватися разом із капітаном команди Дмитром Підручним за індивідуальною програмою словацького фахівця Юрая Санітри, який раніше багато років очолював українську збірну.

Зазначимо, що Лесюк є швагром Підручного, оскільки одружений на рідній сестрі Дмитра – Юлії.

Незабаром Федерація біатлону України оголосить повний склад команди на майбутній сезон, який розпочнеться 30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті.

Головним стартом наступного сезону стануть Олімпійські ігри, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Підручний розповів нашому сайту, як проводить час у відпустці.

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